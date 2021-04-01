Avukatı darbeden sanıklara 5 yıla kadar hapis istemi

KAYSERİ'de, avukat Mahmut Seydi Arık'ın boşanma davası öncesi darbedildiği olayla ilgili hakkında dava açılan 3 sanık, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı.

KAYSERİ'de, avukat Mahmut Seydi Arık'ın boşanma davası öncesi darbedildiği olayla ilgili hakkında dava açılan 3 sanık, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı.

Olay, 8 Ekim'de Kayseri 4'üncü Aile Mahkemesi'nin duruşma salonu önünde meydana geldi. Avukat Mahmut Seydi Arık, boşanma davası olan müvekkili Sibel Türkdoğan ve tanıklar ile duruşma salonu önüne gelip, duruşma saatini beklemeye başladı. Bu sırada davanın taraflarından Ercan Türkdoğan da, kardeşleri Recep ve Adnan Türkdoğan ile patronu Halit Şener'le birlikte duruşma salonu önüne geldi. Ercan Türkdoğan, Sibel Türkdoğan'ın tanıklarından, tanıklıktan çekilmelerini istedi. Sibel Türkdoğan'ın tanığı M.A. da, eşi B.A'nın Ercan Türkdoğan ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmada Recep Türkdoğan, avukat Arık'ın yüzüne kafa attı. Halit Şener ve Adnan Erdoğan da Arık'ı itekleyerek, tehdit etti. Olayda avukat Arık'ın burnu kırıldı, üç kardeş ve Halit Şener gözaltına alındı. Şüphelilerden Adnan Türkdoğan, Recep Türkdoğan ve Halit Şener, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şener, 28 Ekim'de, Adnan ve Recep Türkdoğan ise, aralık ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile sanıklar hakkında, 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'yaralama' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanıklar Adnan Türkdoğan, Recep Türkdoğan ve Halit Şener katılmazken, müşteki avukat Mahmut Seydi Arık ile çok sayıda avukat destek vermek amacıyla duruşma salonunda hazır bulundu. Müşteki avukat Mahmut Seydi Arık, emniyette verdiği ifadeyi tekrar ederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme hakimi verdiği ara kararla, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN