Avukata Gasp Tuzağı

İZMİT'te tanıştığı kadının evine giden avukat F.G., gaspa uğradı. Eve gelen 4 kişi avukatı tehdit ederek üzerinde bulunan bin 800 lirasını gasp etti. Avukatın şikayeti ile gözaltına alınan 4 kişi ile ev sahibi kadın adliyeye sevk edildi.



Bursa'dan İzmit'e bir duruşma için gelen avukat F.G. tanıştığı kadın A.G.'nin evine gitti. İddiaya göre A.G. bu sırada gizlice arkadaşlarını eve çağırdı. Y.G., M.Ş., Ö.D. ve M.T. eve geldi. 4 kişi avukatı tehdit ederek üzerinde bulunan bin 800 lira ile ruhsatlı tabancasını gasp etti. 4 kişi daha sonra avukata silahını verdi. Evden ayrılan avukat F.G. polise giderek şikayette bulundu. Polis, avukatı gasp eden Y.G., M.Ş., Ö.D. ve M.T.' ile evin sahibi A.G.'yi gözaltına aldı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 5 kişi adliyeye sevk edildi.



- İzmitkocaeli