Avukata Fetö'den 7 Yıl 6 Ay Hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan avukat, 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık avukat Emin B. ile avukatı katıldı.



Mahkeme savcısı, sanığın "silahlı terör örgüte üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi.



Emin B. ise hakkındaki suçlamalara katılmadığını belirterek, "17 yıldır hukukçuyum. Hukuk hayatım boyunca doğruların yanında oldum. Hiçbir zaman terör örgütü üyesi olmadım. Bilerek ve isteyerek örgütün yapısı içinde yer almadım. O dönem yapmış olduğum eylemler yasal zeminde bulunan eylemlerdi. Yaşanan süreçten dolayı çok üzüntülüyüm." diyerek beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, avukat B'yi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp, tutuklu olduğu dönemi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.