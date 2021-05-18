Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | 3. Sayfa

Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti Saldırıya uğrayan Avukat Cüneyt Bülent Şeker: "Bana saldırı olan köyde keşfe giden bir hakim olsaydı aynı saldırı ona yapılıp yanağından bir parça koparılsaydı bence o sanıklar gün yüzünü biraz zor görür hemen tutuklanırlardı" Bursalı...

Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti

Saldırıya uğrayan Avukat Cüneyt Bülent Şeker:

"Bana saldırı olan köyde keşfe giden bir hakim olsaydı aynı saldırı ona yapılıp yanağından bir parça koparılsaydı bence o sanıklar gün yüzünü biraz zor görür hemen tutuklanırlardı"

BURSA - Bursalı avukat kendisine saldırıp yanağından parça koparan şahsın aldığı cezaya tepki gösterdi.

Olayın geçmişi 2018 yılında Orhaneli ilçesinde haciz işlemi sırasında Av. Cüneyt Bülent Şeker'i yanağından ısıran ve İcra Memuru Mustafa Sekmen'e de hakaret eden saldırgan Ömer Konuk Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Cüneyt Bülent Şeker, kendisine saldırıp yanağından parça koparan şahsın aldığı ceza sonra tepki gösterip adliye önünde basın açıklaması yaptı.

2018 yılında Orhaneli ilçesinin bir köyünde haciz işlemi yaptığımız esnada bize saldırıya uğradığını ifade eden Avukat Cüneyt Bülent Şeker, "Yapılan saldırıda yanağım ısırılarak parça koparıldı. Bir borçluysanız kapınıza avukat, icra memuru ve polis gelmesinde mafyamı gelsin, 2000 yılından önce mafya bu şekilde güçlendi. Alacak tahsili zayıf olunca mafya güçlenip zamanla büyümeye başladı. Buda hiç kimsenin isteyeceği ve tercih edeceği bir şey değil şiddet şiddeti doğurur. Bu kişi aslında avukata saldırmıyor hukuk düzenine saldırıyor. Biz mahkeme kararını uyguladık. Bize bir saldırı yapıldığı zaman yeterince ceza alınmadığını düşünüyoruz. Ben eski hakim eşiyim benim hakimi hanımın görev yaptığı yerde bana bir saldırı olmuş olsaydı. Saldıran insanlar tutuklanırdı. Ama maalesef bu olayda tutuklanmadı. Hakim ve savcı meslektaşlarımız kendi çocukları ve eşlerine bir saldırı olduğu zaman nasıl bir ceza vereceklerse aynı şekilde ceza versinler. Biz bu eksik cezaları yeterli bulmuyoruz. Bize yapılan saldırı avukata yapılan saldırı değil kamu düzenine yapılan bir saldırı, yapılan saldırıdan dolayı yanağımda iz kaldı" dedi.

Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti
Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti
Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti
Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti
Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sergey Lavrov Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Kenan Doğulu Burak Sergen Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 16:21:13. #1.11#

title