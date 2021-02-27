Avukat ve Uzman Arabulucu Şengül Karslı: Bugüne kadar 1.5 milyondan fazla uyuşmazlık müzakere edildi

Avukat ve Uzman Arabulucu Şengül Karslı, arabuluculuk sisteminde zorunlu hale gelen uzmanlık şartı ve arabuluculuk alanlarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, bu uygulamanın ülkemizde 2013'ten beri kullanıldığını söyledi. Karslı, "Bugüne kadar 1.5 milyondan fazla uyuşmazlık müzakere edilerek, ortalama yüzde 70'i çözüme kavuşturuldu." dedi.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, uzlaşma kültürünü barındıran ve öteden beri var olan ve uygulanan bir sistemdir. Ülkemizde de uyuşmazlıkların daha hızlı sürede ve daha az maliyetle çözülmesini sağlayan arabuluculuğun son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşmaya başladı.

"1.5 MİLYONDAN FAZLA UYUŞMAZLIK MÜZAKERE EDİLDİ"

Avukat ve Uzman Arabulucu Şengül Karslı, arabuluculuk sisteminde zorunlu hale gelen uzmanlık şartı ve arabuluculuk alanlarıyla ilgili bilgiler verdi: "Dünyada 160 ülkede uygulanan arabuluculuk, Türkiye'de fiilen 2013'den itibaren uygulanmaya başlandı. Adalete erişim sürecini kolaylaştıran bu sistemde bugüne kadar 1.5 milyondan fazla uyuşmazlık müzakere edilerek, ortalama yüzde 70'i çözüme kavuşturuldu.

"ÜLKEMİZDEKİ UZLAŞI KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINA KATKI SAĞLADI"

2018 yılında öncelikle iş uyuşmazlıklarında, 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda ve son olarak 2020 yılında tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı sisteminin getirilmesi ile birlikte, uyuşmazlıkların taraf iradelerine uygun olarak, kazan-kazan esasına dayalı bir biçimde çözülmesi ve mahkemelerdeki dosya yükünün azaltılmasının yanı sıra arabuluculuğun vatandaşlar ve iş dünyası nezdinde benimsenmesi sağlanarak ülkemizde uzlaşı kültürünün oluşturulmasına da önemli ölçüde katkı sunuldu.

Bununla birlikte, hukuk sistemimizde dava şartı arabuluculuk sisteminin yaygınlaştırılması, uyuşmazlıkların türüne göre ilgili alanlarda 'uzman arabulucular' desteğiyle çözümlenmesini gerekli kılmıştır. Arabuluculuk, bir karar mercii olmamakla birlikte, arabulucunun görev aldığı uyuşmazlık alanında uzmanlığa sahip olması, taraflar bakımından olduğu kadar arabulucunun kendisi bakımından da faydalı olacaktır. Özellikle tarafların tıkandığı noktada olumlu ve yapıcı bir çözüm önerisi geliştirebilmesi ve arabuluculuk sürecinin anlaşma ile sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

"BAKANLIK TARAFINDAN UZMANLIK EĞİTİMLERİ BAŞLATILDI"

Adalet Bakanlığı da belli alanlarda 'uzman arabuluculuk' sistemine geçerek bu kapsamda eğitimlere başladı. Bakanlığın "Arabuluculuk Uzmanlık Alanlarını Belirleme Komisyonu" tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; inşaat hukuku, enerji hukuku, sigorta hukuku, spor hukuku, fikri mülkiyet hukuku gibi uzmanlık alanları belirlenerek, uzmanlık eğitimleri başlatıldı.

"TİCARİ DAVALARIN MALİYETİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Arabuluculuk sistemi özellikle ticari davaların zaman maliyetini düşürmekte ve uzlaşmayı esas alarak ticari ilişkilerin devamına katkı sağlamaktadır. Ayrıca yabancı yatırımcı açısından da arabuluculuk sistemi, hukuki öngörülebilirlik ve güven sağlamaktadır. Bu güven ihtiyacı yabancı yatırımcı için çok önemlidir. Yabancı yatırımcı bir uyuşmazlık ortaya çıktığında, bunun nasıl çözüleceğini öngörmek ister. Türkiye'de yabancı yatırımcılar ticari uyuşmazlıkları arabuluculuk yoluyla çözebilirler. Arabuluculuk yoluyla çözülemeyen davalarda da mahkemeye nazaran çok daha kısa süre içerisinde tahkim yolu ileuyuşmazlığı çözme imkanı bulunmakta. Mahkemeye gitmeden, arabuluculuk ve tahkim süreci kullanılarak en geç 5 ay içinde uyuşmazlıklar çözülüyor. Bu yabancı yatırımcı ve ekonomi hayatı için önemli bir avantaj."