Avukat Vahit Bıçak dosyası, 15 Haziran sonrası gündeme alınacak ANKARA Barosu Başkanı Erinç Sağkan, akademisyen Ceren Damar Şenel'i (27) öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın dosyasının, 15 Haziran sonrası yönetim kurulu gündemine alınacağını söyledi.

ANKARA Barosu Başkanı Erinç Sağkan, akademisyen Ceren Damar Şenel'i (27) öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın dosyasının, 15 Haziran sonrası yönetim kurulu gündemine alınacağını söyledi.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sırasında yaptığı savunmalarla tepki çeken Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak hakkında Ankara Barosu soruşturma başlattı. Damar'ın ailesi de Vahit Bıçak hakkında Ankara Barosu'na şikayette bulundu.

'15 HAZİRAN SONRASI GÜNDEME GELECEK'Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Avukat Vahit Bıçak'la ilgili Ankara Barosu'nun başlattığı iki farklı soruşturma olduğunu belirterek, "Mart ayından beri yaşadığımız bir pandemi süreci var. Haliyle yönetimin toplanarak karar alması konusunda sıkıntılı bir süreç yaşadık. Artık sürecin biraz daha normalleştiği günleri yaşıyoruz. Haliyle bu yöndeki soruşturmayı devam ettireceğiz. Ailenin yaptığı şikayet henüz bizi önümüze gelmedi. Geldiği taktirde o da aynı şekilde değerlendirilmeye alınacaktır. Bu soruşturmanın, 15 Haziran'dan sonraki süreçte yönetim kurulu gündemine geleceğini söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: DHA