Avukat Tunç: "Yeniden otopsi yapılması için talepte bulunacağız"

Ağrı'da 2018 yılında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir'in tahliyesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Leyla'nın anne ve babasının avukatı olan Erdoğan Tunç, yeniden otopsi yapılması için talepte bulunacaklarını söyledi.

Ağrı'da 2018 yılında bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir'in tahliye edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Leyla'nın anne ve babasının avukatı olan Erdoğan Tunç, davanın yeterince üzerine gidilmediğini ve yeniden otopsi yapılması için talepte bulunacaklarını belirtti.

Mahkemenin amca Yusuf Aydemir'in tahliyesine yönelik verdiği kararı doğru bulmadığını ve sanıkların tamamının tutuklu yargılanmasının daha doğru olacağını dile getiren avukat Erdoğan Tunç, "Böyle önemli dosyalarda aslında sanıkların tamamının tutuklu yargılanması daha sağlıklı olurdu. Ancak mahkeme böyle bir tercihte bulundu. Eksik kalan kısımları bir an önce tamamlayıp bu işin bütün yönleriyle ortaya konulması ve gereken cezaların gereken kişilere verilmesi dileğimizdir. Yüksek mahkemenin verdiği karar bazı kısımlar açısından hatalıdır. Şöyle ki mahkemenin kendisi bu işin içine girip yetkilerini kullanarak kendisi bir araştırma yaparak karar verebilirken, dosyayı bozup geri göndermesi adeta işe baştan salmadır. Yerel mahkeme bu konuda zaten yetersizdi. Biz bunları şikayetçiydik böylesi bir sonuç bizi tatmin etmedi" dedi.

Yusuf Aydemir'in tahliyesinin ardından Kanada'ya kaçacağına yönelik çıkan söylemlere yönelik açıklamada bulunan Erdoğan Tunç, sanıkların beraat edeceklerine yönelik düşüncelerinden dolayı kaçma gibi bir düşüncelerinin olmadığına dikkat çekerek, "Tahliye olayından sonra Yusuf'un veya başka sanıkların Kanada'ya kaçma şüpheleri olduğu konusuna pek katılmıyorum. Çünkü bu sanıklar beraat edeceklerini düşünüyorlar. Mevcut verilerle mahkemede beraat etmeleri yönünde hüküm verdi. Dolayısıyla şu anda kaçmaları için bir sebep görünmüyor" şeklinde konuştu.

"Tekrardan DNA analizinin yapılmasına yönelik talepte bulunacağız"

Leyla Aydemir'in otopsi raporunda bazı kısımların açıklığa kavuşmadığını ve bu nedenle yeniden otopsi yapılması için talepte bulunacaklarını söyleyen avukat Erdoğan Tunç, davanın yetirince ciddiye alınmadığı ve bu nedenle üzerine gidilmediğine vurgu yaparak "Geçen gün otopsi ile alakalı bir açıklama yapmıştım bunun sebebi şu, otopsi raporlarını ben karşılaştırdığım zaman bir takım önemli hususların açıklığa kavuşturulmadığını görüyorum. Özellikle olayın oluş şekli bizim için çok önemli. Bunun için de bizim adli tıp raporunun bilgilerine ihtiyacımız var. Ölüm zamanını kesin olarak belirlenebilmesi, o ölüm sebebinin açlıktan ya da boğulma gibi başka sebeplerin olmadığı söyleniyor. Bunların hiçbiri değilse neden nedir. Bununla ilgili ceset üzerinde bulunan bir takım veriler, DNA analizine gitmiştir. DNA tespit edemedik şeklinde gelen sonuçlar bizi tatmin etmemektedir. Bu kriminal örnekler üzerinden tekrardan DNA analizinin yapılmasına yönelik talepte bulunacağımızı söyleyebilirim. Bu dava genel anlamıyla başından beri söylediğim gibi yeterince üzerine gidilmeyen, ciddiyetle yürütülmeyen bir sürecin neticesinde böyle bir hal aldı." sözlerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı