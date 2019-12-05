Avukat Taşdelen'i arama çalışmaları başladı
Haberler » 3. Sayfa » Avukat Taşdelen'i arama çalışmaları başladı - Haberler

Avukat Taşdelen'i arama çalışmaları başladı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, gittiği av dönüşü aracıyla sulama kanalına düşen Avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmaları devam ediyor.

05.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:26
Avukat Taşdelen'i arama çalışmaları başladı

Edirne'nin ilçesinde, gittiği av dönüşü aracıyla sulama kanalına düşen Avukat Hakan Çağıl 'i arama çalışmaları devam ediyor.


Ava gitmek için sabah saatlerinde evinden ayrılan Keşanlı genç Avukat Hakan Çağıl Taşdelen, İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında kaza yaparak aracı ile sulama kanalına düştü. Dün yapılan çalışmalar sonrasında su kanalındaki araç çıkarılmış ve Taşdelen'i arama çalışmaları başlamıştı. Havanın kararmasının ardından ise çalışmalara ara verilmişti.


Bugün sabahın erken saatlerinde tekrar çalışmalar başladı. Jandarma, dalgıç polisler AFAD ve bölgedeki avcıların da katılımıyla kanal boyunca yapılan arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlarken, şu an 16 kilometrelik kanal boyunca çalışmalar devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler