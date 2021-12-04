Avukat, tartıştığı komşusunu kolundan vurdu

KOCAELİ'de, Avukat Deniz K. tartıştığı komşusu Enes Atak'ı (23) tabancayla ateş ederek kolundan yaraladı. Deniz K. gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Begüm Sokak'ta meydana geldi. Karşılıklı binalarda oturan, husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Avukat Deniz K. ile Enes Atak, sokak ortasında kavga etti. Yaşanan arbedede Deniz K. tabancasını çıkarıp Enes Atak'ı kolundan, kabzasıyla da başından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enes Atak, ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Deniz K. gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemede 4 kovan bulundu.