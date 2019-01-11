Avukat, Tahliye Ettirdiği Kalpazan Tarafından Dolandırıldı

Kayseri'de bir avukat, 'Kalpazanlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından tahliye ettirdiği şahsın verdiği 100 TL'lik sahte banknotu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Kayseri'de 10 yıllık avukat Metin Polat, İzmir'de hakkında 'Kalpazanlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından ağır ceza mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan İ.B.'nin (30) vekili oldu. 2 duruşması için Kayseri'den İzmir'e giden, 1 defa da İ.B.'yi ziyaret için İzmir'e giden Polat, 2. duruşmada İ.B.'yi tahliye ettirdi. Duruşmanın ardından Kayseri'ye dönen Avukat Metin Polat, paranın bir kısmını havale yoluyla aldı. Paranın kısmını Kayseri'ye gelen müvekkilinden alan Polat, banknotların arasında sahte 100 TL'yi buldu. Neye uğradığını şaşıran Polat, yaşadıkları karşısında şok oldu.

"Parayı ya yırtacağım ya da keseceğim"

Yaşadıklarını anlatan Metin Polat, "Bir vesileyle İzmir'de dolandırıcılık ve kalpazanlık gibi çeşitli suçlardan dolayı tutuklu olan vekilimi tahliye ettim. Müvekkilim daha sonra ödemenin bir kısmını havale yoluyla bankaya gönderdi, bir miktarını da Kayseri'den geçerken yanıma getirdi. Getirdiği paralardan deste içine baktığım da bir tanesinin sahte olduğunu gördüm. Müvekkil zaten içeride kalpazanlıktan yatıyordu. Bu durum önce komiğime gitti. Kendisini aradım. Kendisi de 'Verdiğim paraların hepsi gerçek paraydı' diye kabul etmedi ama şuan para elimde duruyor, kimsede kabul etmiyor. Büyük ihtimalle ya yırtarım ya da keserim" dedi.

"100 TL için şikayet etmeyeceğim"

Şikayetçi olmayacağını dile getiren Polat, "100 lira için şikayet etmeyeceğim. Bu arkadaşta dolandırıcılık, kalpazanlık gibi suçlar vardı. İzmir'de ağır ceza mahkemesinde yargılanıyordu. Daha sonra duruşma sırasında tahliye oldu. Duruşması da şuan devam ediyor. Ben 2 kere duruşmasına, bir kere de ziyaretine gittim. Bu vesileyle arkadaşın işini yapmış olduk. Vekilliğine devam etmeyeceğim, o konuda tereddütlerim var. Beni kandıran herkesi kandırır. Bugün duyan herkes beni aradı. 'Bu olay gerçek mi?' diye soruyorlar. Bende kendilerine paranın durumunu gösterdim" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA