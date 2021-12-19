Avukat şüphelendi, 'lüks villa' dolandırıcısı yakalandı

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bulunan lüks villasını satmak için anlaştığı kişinin hareketlerinden şüphelenen avukat Nuran Özdemir'in ihbarı üzerine, 'dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve 6 yıldır 42 ayrı dosyada araması bulunan Erkan Gürsoy (47), polisin 15 günlük takibiyle yakalandı. Ağına düşürüp evlenme teklifini kabul eden kadınları, düğün hediyesi olarak lüks villa ya da daire alma vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen şüpheli Erkan Gürsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Barosu avukatlarından Nuran Özdemir, Çankaya ilçesinden bulunan lüks villasının satışı için kendini Etham Salomon olarak tanıtan Erkan Gürsoy ile anlaştı. Erkan Gürsoy, İsrail vatandaşı olduğunu ve büyükelçilikte görev yaptığını belirterek, villayı da yanında bulunan ve yakında evleneceğini söylediği kız arkadaşına alacağını ifade etti. Erkan Gürsoy ayrıca, Ankara Adliyesi'nde çok tanınan bir ağır ceza başkanının adını vererek kendisine kefil olacağını ileri sürüp, ödeme planı konusunda kolaylık talep etti. Bunun üzerine şüpheye düşen Özdemir, paranın bir kısmını İsrail Büyükelçiliği'nin, bir kısmını da İstanbul Kapalıçarşı'da sarraf olan babasının ödeyeceğini, tapunun da başka birinin üzerine yapılacağını söyleyen kişiyi İsrail Büyükelçiliği'ne sordurdu. Elçiliğin, belirtilen isimde bir çalışanları olmadığını, yakından tanıdığı ağır ceza mahkemesi başkanının da böyle bir kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine, satıştan vazgeçtiğini bildirdi. Avukat Özdemir daha sonra da polise ihbarda bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Gürsoy, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince dolandırıcılık suçundan tutuklandı.