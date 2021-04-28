Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli sayılacak
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Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli sayılacak

Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli sayılacak
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli kabul edilecek ve bu süre stajdan sayılacak.

Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli kabul edilecek ve bu süre stajdan sayılacak.

Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin yazının Komisyon Başkanlıklarına gönderildiği duyuruldu.

Paylaşımda, "30 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında avukat stajyerlerinin izinli kabul edilmesine ve bu sürenin stajdan sayılmasına ilişkin resmi yazı, Adalet Bakanlığı tarafından Komisyon Başkanlıklarına gönderilmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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