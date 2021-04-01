Avukat, silahla oynarken başka bir avukat arkadaşını vurarak ağır yaraladı
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Avukat, silahla oynarken başka bir avukat arkadaşını vurarak ağır yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Avukat, silahla oynarken başka bir avukat arkadaşını vurarak ağır yaraladı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde stajyer avukat, silahla oynayan başka bir avukat arkadaşı tarafından kazara vurularak yaralandı.

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde stajyer avukat, silahla oynayan başka bir avukat arkadaşı tarafından kazara vurularak yaralandı. Yaralanan hukuk fakültesi öğrencisinin, Gaziantep'in ünlü baklavacılarından Coşkun Koçak'ın oğlu olduğu belirtildi.

Olay, bugün Kadıköy'de bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi stajyer avukat Tolga Koçak, Kadıköy'de buluştukları bir kafeteryada arkadaş grubuyla sohbet etmeye başladı. Gaziantepli ünlü baklavacı Koçak Baklava'nın sahibi Coşkun Koçak'ın oğlu olduğu öğrenilen genç avukatın arkadaş grubu arasındaki K.S.E. adlı avukat, bu sırada henüz kime ait olduğu bilinmeyen 'Glock' marka tabancayı incelemeye başladı. K.S.E. söz konusu silahı incelerken iddiaya göre tabanca birden ateş aldı. Silahın patlaması ile birlikte hukuk fakültesi öğrencisi Tolga K., göğsüne aldığı kurşunla ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan stajyer avukat ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan genç avukatın hastanede yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Arkadaşını kaza ile vurduğu ileri sürülen avukat K.S.E. emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarıldığı ve tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan K.S.E.'nin emniyette alınan ifadesinde, silahı incelerken şarjörün takılı olmadığını sandığını, namluda kurşun olup olmadığını ise bilmediğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili çok yönlü araştırması sürerken, hukuk fakültesi öğrencisi avukatın tedavisine devam edildiği kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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