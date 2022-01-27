Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı - Haberler
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Bakırköy'de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde "şüpheli" sıfatıyla aranan 5 failden 2'sinin yakalandığı öğrenildi.

Bakırköy'de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde "şüpheli" sıfatıyla aranan 5 failden 2'sinin yakalandığı öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Saldırı, Güncel, Haber

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