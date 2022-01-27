Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
Bakırköy'de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde "şüpheli" sıfatıyla aranan 5 failden 2'sinin yakalandığı öğrenildi.
Bakırköy'de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde "şüpheli" sıfatıyla aranan 5 failden 2'sinin yakalandığı öğrenildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel