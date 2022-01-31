Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri, ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Yeşilköy'de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul Yeşilköy'de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa