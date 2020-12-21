Avukat Pehlivanoğlu: Futbol kulüpleri testi pozitif çıkan oyuncunun ismini açıklamalı

Spor kulüplerinin koronavirüse yakalanan futbolcuyu maçta oynatmadığını ancak virüse yakalanan bu oyuncunun ismini de maç saatine kadar açıklamadığını belirten Avukat Dr. Öğretim Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu, kişisel veri gizliliği gerekçesiyle uygulanan bu prosedürün gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Pehlivanoğlu, "Halka açık statüde bulunan kulüpler açısından Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) tarafından bir değerlendirme yapmak gerekir. Bu kulüpler yatırımcıların kararını, hisselerin değerlerini etkileyen olay ve gelişmeleri açıklamak zorundadır" dedi.

Koronavirüs salgını eğitimden spora birçok alanı yakından ilgilendiriyor. Salgınla birlikte devam eden futbol maçlarına bazı oyuncular test sonuçlarının pozitif çıkması sonucu katılamıyor. Futbol kulüpleri ise bu durumu maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildiriyor. Takımdaki koronavirüs tablosunun bazen maç saatine kadar kamuoyuna bildirilmediğini anlatan İstanbul Kent Üniversitesi Adalet bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu, yaşanan bu durumu hem kişisel verinin gizliliği hem de yatırımcının hakları açısından değerlendirdi.

"HANGİ OYUNCUNUN TEST SONUCUNUN POZİTİF ÇIKTIĞI BİLİNMİYOR"

Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların isimlerinin açıklanmamasına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu, "Futbol takımlarımız önemli müsabakalara çıkıyor. Bu müsabakalardan önce futbol takımındaki oyuncular ve teknik ekibe koronavirüs testi uygulanıyor. Test sonucu pozitif çıkan kişiler tabi ki müsabakalarda oynatılamıyor. Bizim gözlemimiz ise test sonucu pozitif çıkan oyuncuların isimlerinin açıklandığı. Yani izleyiciler maç saatine kadar hangi oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığını bilmiyor. Ancak örneğin yasal olarak bahis oyunları oynayanlar bir takımın yıldız oyuncusunun o maçta koronavirüs nedeniyle oynamayacağını öncesinden bilemeyeceği için takıma yatırım yaparken kendilerini öngörülemez durum içerisinde buluyorlar" diye konuştu.

"BAZI KULÜPLER SPK KAPSAMINDA AÇIKLAMA YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETMİŞ OLUR"

Oyuncu isimlerinin maç öncesindeki saate kadar bilinmiyor olmasının hem bahis oranları hem yayın gelirleri açısından izleyici oranları üzerinde ciddi etkilere neden olduğunu anlatan Dr. Öğretim Üyesi Pehlivanoğlu, şunları söyledi:

"Bu noktada futbol takımlarının oyuncuların isimlerini açıklamama konusundaki temel bahanesi aslında bu konunun özel hayat gizliliği ve kişisel verilerle ilgili bir konu olması. Bunun bahane olduğunu görüyoruz çünkü hem TFF talimatlarında hem de UEFA talimatlarında her maç öncesi yapılan testlerin sonuçlarının futbol federasyonu ve UEFA ile paylaşılması yönünde oyunculardan açık rıza alınması zorunluluğu bulunuyor. Oyuncuların açık rızası bulunmaksızın bu konuda kamuya duyuru yapılması mümkün değil. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi halka açık statüde bulunan kulüpler açısından Sermaye Piyasası Kanunu tarafından bir değerlendirme yapmak gerekir. Halka açık şirketler piyasada yatırımcıların kararını etkileyen, hisselerin değerlerini etkileyen olay ve gelişmeleri açıklamak zorundalar. Örneğin Galatasaray bir Avrupa kupası eleme maçı oynuyorsa maç öncesi en gözde oyuncusunun testi pozitif çıkarsa bu durumda Galatasaray kupada elenme riskiyle karşı karşıya kalır, elenince de ciddi gelir kaybına uğrar. Bu gelir kaybı Galatasaray'ın hem hisselerini hem de yatırımcı kararını etkileyen mali konu olarak karşımıza çıkar. Neticede bu gelir kaybı yatırımcının karını da düşürecektir. Böyle bir durumda kulüp hangi oyuncusunun test sonucunun pozitif olduğunu açıklamalıdır ki yatırımcı hissesine yatırım yaparken buna göre karar versin. Aksi takdirde şirket SPK kapsamında açıklama yapma yükümlülüğünü ihlal etmiş olur."

"GENİŞ BİR RIZA METNİ İLE BU İZNİ ALMAYI DENEYEBİLİRLER, İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ"

SPK kapsamında yatırımcıların korunması için özel durum açıklamaları yapmakla yükümlü bulunan halka açık şirketlerin bunu usulüne uygun olarak yerine getirmemesi halinde yatırımcıların SPK'ya şikayet ve dava hakkı olduğunu hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu, "Aynı şekilde SPK'nın da bu konuda bir denetim ve yaptırım uygulama imkanı oluyor. Şunu da belirtmek gerekir ki futbolcuların açık rızası olmaksızın oyuncuların isim isim açıklanması da mümkün değil. En azından kulüpler bu konuda oyunculardan geniş bir rıza metni ile bu izni almayı deneyebilirler. Bu izni vermeyen futbolcuların listesini açıklayarak SPK kapsamındaki yükümlülüklerini berrak halde icra ediyor hale gelebilirler" dedi.

Takımın önemli oyuncularının oynamıyor olmasının iddia oyunları üzerinde de bir etki gerçekleştirdiğini anlatan Pehlivanoğlu, "Bunu daha önceden bilmeyen bahis oyuncusu da bir oyuncunun oynamadığını ancak maç saatinde gördüğünde mağdur oluyor. Bir noktada şans oyunlarını işleten şirketlerin bu konuda futbol kulüpleri ile bir iş birliğine gitmesi bu açıklamaları berraklaştırma konusunda onlarla yeni bir protokol çerçevesinde ilerlemesi bahis yatırımcısının mağdur olmaması açısından da önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı