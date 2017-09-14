Avukat Parlak'a Fetö Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan avukat Cesim Parlak hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin tutuklanan avukat Parlak hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Soruşturma sonucu hazırlanan 42 sayfalık iddianamede, şüpheli Parlak'ın, "Paralelcilere (!) sahur eziyeti", "MİT Tırlarının Yolu Lahey'den Geçer mi?" başlıklı yazılarıyla FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n toplum u¨zerinde olus¸turmak istedigˆi algı c¸alıs¸ması ile es¸ gu¨du¨mlu¨ olarak yazılar yazarak o¨rgu¨t yanlısı u¨slup kullandığı belirtildi.



İddianamede, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in "Bank Asya'ya para yatırın" talimatının ardından, şüphelinin Bank Asya'da bulunan hesabında 2014 Ocak'ta 5 bin liranın altında parası olduğu, 2014 Mart'ta 25 bin lira, 2014 Aralık'ta 45 bin lira artış olduğu, ailesinden bazı kişilerin de Bank Asya'da hesabının bulunduğu, kardeşinin hesabında da 2014 Ağustos'ta 20 bin lira artış olduğu aktarıldı.



Şüphelinin polis memuru olan akrabası Hasan Parlak'ın 670 sayılı KHK ile ihrac¸ edildiği, Parlak'ın hesabında 2014 Temmuz'da 22 bin liralık artış olduğu ifade edilen iddianamede, şüpheli avukat Cesim Parlak'ın kardeşi Hu¨seyin Parlak'ın ise 672 Sayılı KHK ile Kaymakamlık go¨revinden ihrac¸ edildigˆinin tespit edildiği kaydedildi.



Toplanan deliller içeriğine ve diğer şüphelilerin ifadeleri neticesinde şüpheli Cesim Parlak'ın FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, Parlak ile ilgili şu tespite yer verildi:



"Örgu¨t yo¨neticisi ve u¨yesi olduklarından bahisle haklarında sorus¸turma yu¨ru¨tu¨len kis¸ilerle irtibatlı olması, c¸ok sayıda ByLock kullanıcısı ile irtibatlı olması, ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'da hesabının bulunması ve o¨rgu¨t liderinin talimatının ardından hesabında para hareketinin bulunması, ailesinde de c¸ok sayıda o¨rgu¨tle irtibatı tespit edilen kis¸i bulunması, yazılarında FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n toplum u¨zerinde olus¸turmak istedigˆi algı c¸alıs¸ması ile es¸ gu¨du¨mlu¨ olarak yazılar yazarak o¨rgu¨t yanlısı u¨slup kullanması hususları birlikte go¨z o¨nu¨ne alındıgˆında, FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak suc¸unu is¸ledigˆi anlas¸ılmıs¸tır."



İddianamede, tüm dosya kapsamındaki deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli Parlak'ın, üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.