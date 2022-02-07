Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan tabanca ele geçirildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 16 zanlı, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda 7 zanlı daha yakalandı, gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 zanlıdan 16'sı, Bakırköy Adliyesine sevk edilirken, bir şüphelinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede karantinaya alındığı öğrenildi.

Adliyede nöbetçi savcılıkça sorguları yapılan 16 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

Olayda kullanılan tabanca kayalıklarda bulundu

Şüphelilerin ifadeleri ve soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda cinayette kullanılan silahın Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde bulunan kayalıklarda gizlendiği bilgisini alan polis çalışma başlattı.

Dedektör yardımıyla kayalıklarda yapılan aramalarda beyaz poşetin içinde bir tabanca bulundu.

Balistik incelemede bu tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.

Olay

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.