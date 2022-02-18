Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Ocak ayında silahlı saldırıda öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin adliyeye sevk edilen Duhan G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen bir diğer şüpheli Duhan G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa