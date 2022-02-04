Avukat Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinde görüntülere yayın yasağı getirildi - Haberler
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Avukat Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinde görüntülere yayın yasağı getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Avukat Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinde görüntülere yayın yasağı getirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında cinayet anına dair görüntülere yayın yasağı getirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında cinayet anına dair görüntülere yayın yasağı getirdi.

İstanbul Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar suça konu eylemin görüntülerine yayın yasağı getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Fakat bahse konu olayla ilgili yorum, tartışma, eleştiri, bilgilendirme vs. içerikli haber yapılabilir" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Cumhuriyet, Cinayet, 3. Sayfa, Haber

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