Avukat katibi kara kalem çizimleriyle genç sporculara destek olmayı hedefliyor

Bursa'da bir avukatlık bürosunda katiplik yapan Mustafa Balcı'nın kara kalemle kağıda yansıttığı ünlü isimlerin portreleri ilgi görüyor.

İlk olarak Bursaspor'un efsane isimlerinden Arjantinli futbolcu Pablo Martin Batalla'nın portresini yapan 29 yaşındaki Balcı'nın sosyal medyada paylaştığı çizimi ilgi gördü.

Yaptığı resmin beğenilmesiyle motive olan Balcı, Bursaspor'un genç oyuncularının yanı sıra NBA'de forma giyen Cedi Osman, dünyaca ünlü boksör Habib Nurmagomedov, Juventus savunmasının Türk yıldızı Merih Demiral ve Acun Ilıcalı gibi ünlü isimlerin portrelerini de çizdi.

Mustafa Balcı, AA muhabirine, resim yapmaya çocukluk yıllarında merak sardığını söyledi.

Portre çizimlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evde geçirdiği zamanı daha verimli kullanmak için yoğunlaştığını belirten Balcı, bu süreçte yaptığı çizimleri sosyal medyada paylaştığını dile getirdi.

Sosyal medyada çok güzel geri dönüşler aldığını vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

"Futbolcuların çoğu portrelerini almak için iletişime geçiyor, tanışmak istiyorlar. Bursaspor'un genç oyuncularıyla aram çok iyi, hepsini çok seviyorum. Annem küçükken yağlı boya resimler yapıyordu, ona baka baka ben de öğrendim çizim yapmayı. Portre yapmaya başladıktan sonra güzel yorumlar gelince devam etme kararı aldım. Güzel yorumlar gelince çok mutlu oluyorum. Zaman zaman eleştiriler de geliyor. Bunları da dikkate alıp çizimlerimi geliştiriyorum."

Sergi açıp gelirini genç yıldız adayları için harcamak istiyor

Balcı, hobi olarak başladığı bu işte yeni hedeflere ulaşmak istediğini anlattı.

Hedefinin bir sergi açmak olduğunu aktaran Balcı, "Bursasporlu futbolcuların çoğu Vakıfköy alt yapısından çıkışlı. Aslında sergi açıp gelirini oradaki yeni genç oyunculara harcamayı düşünüyorum. Şimdi Bursaspor'da forma giyen gençlerin geldiği yerden yeni yıldızlar çıksın diye krampon gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin