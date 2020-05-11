Avukat Gencer Özdemir: "Barolar CHP-HDP çizgisinde yarışıyor"
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Avukat Gencer Özdemir: "Barolar CHP-HDP çizgisinde yarışıyor"

Avukat Gencer Özdemir:
11.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:30

Ankara Barosu'nun son kongresinde Milliyetçi Avukatlar Grubu ile Baroda Birlik Grubu'nun ortak adayı olan Avukat Gencer Özdemir, baroların CHP-HDP çizgisinde yarıştığını belirtti.

Ankara Barosu'nun son kongresinde Milliyetçi Avukatlar Grubu ile Baroda Birlik Grubu'nun ortak adayı olan Avukat Gencer Özdemir, baroların CHP-HDP çizgisinde yarıştığını belirtti. Özdemir, baro yönetiminin son açıklamalarına ilişkin de, "Esas mesele perdenin arkasında gizlenen siyasi emellerdir. Buna dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Ankara Barosu'nun son kongresinde Milliyetçi Avukatlar Grubu ile Baroda Birlik Grubu'nun ortak adayı olan Av. Gencer Özdemir, yaptığı açıklamada baroların hadsiz ve izansız söylemlerinin bir sınırı olması gerektiğini belirterek, Atatürk'ten dem vuran baroların CHP ve HDP çizgisinde aşık attıklarını kaydetti. Özdemir, "Barolar, bağımsız meslek kuruluşlarıdır. Yargının üç sac ayağından savunma, avukatlar tarafından oluşturulur. Bu nedenle avukatlar savunmanın ve aynı zamanda yargının temel ögelerinden biridir. Buraya kadar hiçbir problem yok. Ancak baktığımızda ne yazık ki avukatların meslek kuruluşlarının bir partinin yan kuruluşu olduğunu görüyoruz. Bazı baroların da terör örgütlerini destekleyen açıklamalarını esefle görüyoruz. Bu hareketler, avukatlık mesleğine asla yakışmıyor. Kökünden bu kadar nefret eden bir baro zihniyetini asla kabul edemeyiz. Ankara Barosu'nun bu dayatmasını reddediyoruz. 8 bini aşkın avukat sizin bu sakat zihniyetiniz için oy kullanmıyor. Kongrelerde aldığınız 7 bin oya karşın tek başına Ankara Barosu'nun tüm avukatları adına değerlerimize saygısızlık yapıyorsunuz. Kim veriyor sana bu yetkiyi? İnanın oy veren 7 bin avukat içinde en az yarısı bu söylemleri kabul etmiyordur, asla da etmez" dedi.

"Mesele Diyanet İşleri Başkanının açıklaması değil. Esas mesele, perdenin arkasında gizlenen siyasi emellerdir. Buna dikkat etmek gerekiyor" diyen Özdemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"50 baro başkanı bir araya gelip seçim sistemi değişmesin diye açıklama yapıyor. Hani siz demokrasiden yanaydınız, hani temsilde eşitlikten yanaydınız. Sizler demokrasi adına LGBTİ-Q kurulları oluşturmadınız mı? Bunların demokrasi anlayışının altında onlara oy vermeyen çoğunluğun temsil edilmemesini istemek yatıyor. Neden rahatsızsınız? Barolarda farklı düşüncede yönetim kurulu üyeleri olmasından olabilir mi acaba sizi sahte demokrasi sevicileri? Aslında bu meseleye çok yönlü bakmak lazım. Baroların bu hadsiz ve izansız söylemlerinin bir sınırının olması lazım. Eleştirmek insanların ve baroların mutlaka hakkıdır ama siz eleştirmiyorsunuz manevi değerlerimize saldırmayı kendinize hak görüyorsunuz. Bir baro, kahraman Mehmetçiğimizin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nın biran önce durdurulmasını isteyen bir açıklama yapıyor. 23 Nisan'da cumhuriyeti yıkmak isteyen bir zihniyette olan HDP milletvekilini konuk olarak çıkarıyor. Sizin derdiniz nedir, söyler misiniz? Atatürk'ten dem vuran barolar, CHP ve HDP çizgisinde aşık atıyor. Şunu unutmasınlar, bu ülkeyi size böldürmeyiz. Bizim zihniyetimizde olan avukatlar size bunu yar etmez. Ayağınızı denk alın, sınırlarınızı ve haddinizi bilin." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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