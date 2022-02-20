Avukat "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avukat "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Avukat

Adana'da bir avukat, "Çocuklarıma iyi baba olamadım, eşime kötü davrandım" notu bırakıp tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da bir avukat, "Çocuklarıma iyi baba olamadım, eşime kötü davrandım" notu bırakıp tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat Ahmet Y. (53), sabah saatlerinde hayatına son vereceği yönünde eşine mesaj attı. Mesaj üzerine eşi, durumu polise bildirdi. Polis, Ahmet Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler avukatlık bürosuna geldiğinde şahsı kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Ahmet Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, avukatın bürosunda yaptığı araştırmada, "Çocuklarıma iyi bir baba olamadım. Eşime kötü davrandım. Ölümümden kimse sorumlu değildir" notunu buldu.

Avukatın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Avukat Eşime kötü davrandım notu bırakıp intihar etti

Avukat Eşime kötü davrandım notu bırakıp intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İntihar, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title