HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Avukat Emin Özkurt: Trabzonspor'un cezası nihai değildir, son sözü CAS söyleyecek

"UEFA'nın bu cezayı, Trabzonspor'un 2019 mali senesine ilişkin verdiği anlaşılıyor""Büyük ihtimalle Ağustos ayının ortasında nihai karar açıklanır""UEFA, bilançodaki verileri tek tek inceleyerek, rayiç değere göre tekrar kendi incelemesini yapmaktadır"Uğur DEMİRKIRDI - Avukat Emin Özkurt,...

Avukat Emin Özkurt: Trabzonspor'un cezası nihai değildir, son sözü CAS söyleyecek
04.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:32

"UEFA'nın bu cezayı, Trabzonspor'un 2019 mali senesine ilişkin verdiği anlaşılıyor"

"Büyük ihtimalle Ağustos ayının ortasında nihai karar açıklanır"

"UEFA, bilançodaki verileri tek tek inceleyerek, rayiç değere göre tekrar kendi incelemesini yapmaktadır"

Uğur DEMİRKIRDI -

Avukat Emin Özkurt, UEFA'nın, Trabzonspor'a finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle verdiği Avrupa'dan 1 yıl men cezası ile ilgili, "Trabzonspor'un gidebileceği itiraz yolu UEFA Statüsü 62/3. Maddesi uyarınca 10 gün içerisinde en yüksek spor yargı organı olan CAS'tır. Ceza henüz kesinleşmedi, son sözü yine CAS söyleyecek" dedi.Spor hukuku alanında Türkiye'yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın, Euroleague Basketbol Tahkimi'nin ve de Doha merkezli Katar Spor Tahkim Mahkemesi'nin tek Türk hakemi Avukat Emin Özkurt, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği men cezasını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi.Trabzonspor'un 2019 yılı mali tablolarıyla ilgili UEFA ile arasında bir mutabakatsızlık olduğunu belirten Özkurt, ilk olarak şunları söyledi;"Bilineceği üzere, UEFA Finansal Fair Play Kurallarını 2010 yılında kabul etti ve 2013 yılından itibaren uygulamaya koydu."TRABZONSPOR'A CEZAYI VEREN BİRİM KULÜP MALİ DENETİM ORGANI (CFCB)'DİR. NİHAİ KARAR AĞUSTOS AYI ORTASINDA VERİLİR"UEFA, futbol kulüplerinin ilgili düzenlemelere uymalarının temini için bazı yaptırımlar belirlemiş ve kulüplerin bütçelerini takip için de Kulüp Mali Denetim Organı'nı (CFCB) kurmuştur. İşte, Trabzonspor'a cezayı veren birim Kulüp Mali Denetim Organı (CFCB)'dir.Hatırlanacağı üzere Trabzonspor 2016 yılı Mayıs ayında UEFA ile 3 yılı kapsayan bir Uzlaşma Anlaşması yapmış ve bu çerçevede bir takım mali yükümlülükleri yerine getireceğini UEFA'ya taahhüt etmişti.Trabzonspor'a verilen cezaya dair yapılan resmi açıklamaya baktığımızda cezanın, bu anlaşmanın yükümlülüklerine dair 5 Temmuz 2019 tarihinde UEFA tarafından tespit edilen bir ihlalin varlığı nedeniyle ve 2019 mali yılına dair verildiği anlaşılmakta.UEFA cezayı açıklarken, 'Eğer Trabzonspor 2019 mali yılına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyi başarsaydı bu cezayı vermek durumunda kalmazdım' diye de belirtmiştir.Tam olarak ne olduğunu gerekçeli karar Trabzonspor'a iletilmeden ve bu konuyla alakalı bilgiler kamuoyuna yansımadan bilmemiz ise şu aşamada mümkün değildir. Ancak, Trabzonspor'un 2019 yılı mali tablolarıyla alakalı UEFA ile arasında bir mutabakatsızlık olduğu, cezaya dayanak olan husus her neyse bu mali yıla dair bir işlem ya da çeşitli işlemler ile alakalı görüldüğü sonucuna UEFA açıklamasından varılabilir.""CEZA KESİNLEŞMİŞ DEĞİL, SON SÖZÜ CAS SÖYLEYECEK!"Trabzonspor'un men cezasının henüz kesinleşmediğini, Ağustos ayının ortasında kesin kararın verileceğini sözlerine ekleyen Emin Özkurt, "Bu yaptırım karşısında Trabzonspor'un gidebileceği itiraz yolu UEFA Statüsü 62/3. Maddesi uyarınca 10 gün içerisinde en yüksek spor yargı organı olan CAS'tır. Trabzonspor da CAS'a başvurup bu cezanın kaldırılmasını talep edeceğini duyurdu. Ceza da zaten henüz kesinleşmedi, son sözü yine CAS söyleyecek.CAS'da dosyanın hızlandırılmış bir yargılama yapılarak yürütülmesi mümkündür. Kuvvetle muhtemel ki Ağustos ayı içerisinde, söz konusu ayın ortası gibi Trabzonspor ile alakalı nihai karar verilmiş olur diye tahmin yürütülebilir" diye konuştu.DİĞER TÜRK KULÜPLERİ RİSK ALTINDA MI?Trabzonspor'un men cezasının ardından diğer Türk kulüplerinin de risk altında olduğunu vurgulayan Özkurt, "UEFA, bilançodaki verileri tek tek inceleyerek, rayiç değere göre tekrar kendi incelemesini yapmaktadır" şeklinde konuştu.Avukat Emin Özkurt şu ifadeleri kullandı;"UEFA Finansal Fair Play kuralları uygulamaya koyulduğundan bu yana, pek çok Türk ve yabancı kulübe kuralları ihlal nedeniyle para cezasından tutun, müsabakalardan mene kadar yaptırım uygulandı.

Trabzonspor dışında dikkat çekilebilecek bir diğer konu, Finansal Fair Play anlaşması devam eden diğer Türk takımlarının içinde bulunduğu durumdur. Her ne kadar takımlar bilançolarını bir şekilde UEFA'nın istediği limitlere getirmiş olduklarını düşünse de, görüyoruz ki UEFA, bilançodaki verileri tek tek inceleyerek, rayiç değere göre tekrar kendi incelemesini yapmaktadır."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı Spor
Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır Spor
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi Spor
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek Spor
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı Spor
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor Spor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi
Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Murat Kurum Ahmet Tekdal Adnan Menderes Alparslan Türkeş
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Avukat Emin Özkurt: Trabzonspor'un cezası nihai değildir, son sözü CAS söyleyecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 12:32:42. #1.15#
title