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Avukat Emin Özkurt'tan Ferençvaroş adına Rebrov açıklaması

Spor hukukçusu ve Macar kulübü Ferençvaroş'un Türkiye'deki temsilcisi olan avukat Emin Özkurt'un teknik direktör arayışlarına sürdüren Fenerbahçe'yle anılan isimlerden olan Sergiy Rebrov için çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Avukat Emin Özkurt'tan Ferençvaroş adına Rebrov açıklaması
19.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:50
Spor hukukçusu ve Macar kulübü Ferençvaroş'un Türkiye'deki temsilcisi olan avukat Emin Özkurt'un teknik direktör arayışlarına sürdüren Fenerbahçe'yle anılan isimlerden olan Sergiy Rebrov için çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. 

Avukat Emin Özkurt çıkan haberler için düzeltme taleplerinin olumsuz karşılanmasından dolayı Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunduklarını açıkladı.Özkurt, Ferençvaroş Kulübü ile Sergiy Rebrov arasında bir sorun olmadığını söylerken, "Müvekkilim Ferençvaroş, 120 yılı aşan geçmişiyle Macaristan'ın en önemli ve en başarılı futbol takımlarından biridir. Ferençvaroş geçtiğimiz hafta içerisinde Macaristan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak başarılarına bir yenisini daha eklemiştir.

Bu şampiyonluk aynı zamanda Ferençvaroş Teknik Direktörü Sergiy Rebrov'un 2018'de geldiği müvekkil kulüp ile üst üste elde etmiş olduğu ikinci şampiyonluk olması bakımından da önemlidir. Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Ferençvaroş Teknik Direktörü Sergiy Rebrov'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri üzerine, müvekkilim adına hukuki girişimlerde bulunmakla yetkilendirildim. Önemle belirtmek isterim ki, müvekkilim Ferençvaroş ile alakalı çıkan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov'un 30 Haziran 2023 tarihine kadar müvekkilim Ferençvaroş ile sözleşmesi bulunmaktadır ve taraflar gerçekleştirdikleri görüşmelerde buna bağlılıklarını bildirmişlerdir. Ferençvaroş Teknik Direktörü Sergiy Rebrov ile alakalı çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberlere ilişkin gerekli cevap ve düzeltme talebimizi yasal yollardan ilettik. Talep ettiğimiz düzeltmenin Sulh Ceza Hakimliği'nce karara bağlanmasını bekliyoruz. Olayı yargıya intikal ettirdiğimizi ve müvekkilim Ferençvaroş adına bundan sonraki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildirmek isterim" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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