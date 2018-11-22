Avukat Ejder Demir'den Büyükşehir Belediyesi İçin Adaylık Başvurusu

24 Haziran seçimlerinde MHP'den Gaziantep 3. sıra Milletvekili adayı olan Avukat Ejder Demir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yaptı.

MHP'li Ejder Demir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıklayarak, MHP Genel Merkezi'ne başvurdu. Genel Merkezde Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a adaylık başvuru formunu teslim eden Demir, sosyal medya hesabından adaylık açıklaması yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yapan Demir, Cumartesi günü Gaziantep İl Başkanlığı'nda yapacağı basın toplantısıyla seçim startını vereceği duyurdu. Demir, "Başvuru yaptığım andan itibaren, Gaziantep halkının şahsıma gösterdiği ilgiye çok teşekkür ederim. İnşallah üç hilali, Gaziantep Kalesi'nin surlarına hep beraber dikeceğiz. Gaziantep'imizin bütün sorunlarına Gaziantep halkı olarak el birliğiyle, gönül birliğiyle çözüm üretmek için mücadele edeceğiz. Allah çıktığımız bu kutlu yolda Gaziantep halkına mahcup etmesin" dedi.

Demir, Cumartesi il başkanlığında düzenleyeceği basın toplantısıyla partililerle bir araya gelip, seçim startını verecek. - GAZİANTEP