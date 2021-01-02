Avukat, cipiyle 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca 'alkollüydüm' dedi (2)

19 BİN 680 LİRA CEZA KESİLDİ

Antalya'da dün gece içerisinde, eşi, bebeği ve bakıcısının olduğu cipiyle polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 20 dakikalık kovalamaca sonunda yakalanan avukat E.Y.D.'ye 7 ayrı suçtan 8 bin 880'i karakol ekipleri, 10 bin 800'ü trafik ekipleri tarafından olmak üzere 19 bin 680 lira ceza kesildi. Yakalandıktan sonra götürüldüğü polis merkezinden yaklaşık 6 saat sonunda bırakılan avukat E.Y.D. hakkında 'sokağa çıkma kısıtlaması ihlali', 'ters yönden araç kullanmak', 'tehlikeli araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'maske takmamak', 'polise mukavemette bulunmak' suçlarından işlem yapıldı.

2026'YA KADAR EHLİYETİ YOKBirçok kez alkollü araç kullanmaktan kaydı olan ve ehliyetine 2026 yılına kadar el konulan E.Y.D. yaşananları anlattı. Döşemealtı ilçesindeki ailesinin yanında 3 duble rakı içtikten sonra şehir merkezine geldiğini belirten E.Y.D, "Arabada eşim, çocuğum ve bakıcımız vardı. Kontrol noktasına gelince polise, avukat olduğumu belirtip, geri döneceğimi söyledim. Bir süre gittikten sonra peşimde bulunan ekip araçlarını fark ettim. Meltem Mahallesi'ndeki bir taksi durağına arabamı park edip indiğimde polisler etrafımı çevirdi. Ters kelepçe yapılarak ekip arabasında muhafaza altına alındım. Ben de gözaltına alınacak bir suç işlemediğimi, bunun karşılığının 'idari yaptırım' olduğunu söyledim. Polislerden şikayetçi oldum" dedi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI