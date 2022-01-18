Avukat Canacankatan evinde hırsızlarla silahlı çatışmaya girdiğini iddia etti

Avukat Süleyman Canacankatan'ın iddiasına göre;12 Ocak tarihinde, kendisinin olmadığı ve yine avukat olan eşi Gülden Canacankatan ile 22 yaşındaki oğlunun olduğu evlerine iki kişi girdi. İki kişi, evdekilere aldırış etmeden çekmece ve dolapları karıştırdı. Şüphelileri fark eden oğlu Süleyman Canacankatan'a haber verdi. Arkadaşlarıyla birlikte 5 dakika içinde gelen Süleyman Canacankatan'ın bağırmasıyla şüpheliler silahla ateş açtı. Canacankatan da ruhsatlı silahıyla karşılık verdi. Çatışma sonrası şüpheliler camdan atlayarak kaçtı. Şüpheliler, onları bekleyen bir araca binerek, kayıplara karıştı. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Evde aynı silahtan çıktığı anlaşılan mermi kovanları bulundu. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

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