Avukat Aydar, sosyal medya kanunu ile engellenen siber suçları değerlendirdi
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Avukat Aydar, sosyal medya kanunu ile engellenen siber suçları değerlendirdi

Avukat Aydar, sosyal medya kanunu ile engellenen siber suçları değerlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gençler için ciddi bir tehdit oluşturan siber suçlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Murat Aydar, Türkiye'de geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren sosyal medya kanunu sayesinde, sosyal medya şirketleri siber suç işleyen kullanıcıların bilgilerini adli makamlara bildirmek zorunda...

Gençler için ciddi bir tehdit oluşturan siber suçlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Murat Aydar, Türkiye'de geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren sosyal medya kanunu sayesinde, sosyal medya şirketleri siber suç işleyen kullanıcıların bilgilerini adli makamlara bildirmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya şirketleri en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak ataması gerektiğini öngören kamuoyunda 'sosyal medya yasası' olarak bilinen kanun kapsamında bu yıl sosyal medya şirketleri Türkiye'ye temsilcilerini atadı. Sosyal medya şirketlerinin, adli makamların istemesi halinde suç işleyen kullanıcılarının bilgilerini adli makamlara bildirmek zorunda kalmasının ardından siber suçluların artık yakalandığını aktaran Avukat Murat Aydar, sosyal medya kanunundan önce bu şirketlerin Türk makamlarının suçluların bilgilerini istediği çağrıları cevapsız bıraktığını, bu sebeple siber suçlular yakalanma korkusu olmadan rahatça suç işleyebilir durumda olduklarını vurguladı. Avukat Aydar, "Sosyal medya kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'ye ofis açmak zorunda kalan sosyal medya şirketleri artık Türk makamlarının istemesi halinde suç işleyen kullanıcılarının bilgilerini bildirmek zorunda kaldı" dedi.

Bu yıl 500'ü aşkın suç duyurusunda bulunuldu

Siber zorbalığın özellikle gençler için ciddi bir tehdit oluşturduğuna da değinen Avukat Murat Aydar, yalnızca bu yıl, siber zorbalığa maruz kalan müvekkillerin karşı sosyal medya üzerinden işlenen suçlar için 500'ü aşkın suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Aydar, "Siber zorbalığa maruz kalan müvekkillerimizin çoğu genç yaşta ve maruz kaldıkları bu suçlardan dolayı psikolojik olarak ciddi tehdit altındalar. Siber suçlu işleyen kişilerin çoğunun suç işlediğinin farkında değil. Suç duyurusunda bulunduğumuz kişilerle uzlaşma kapsamında görüştüğümüzde çoğu kişinin internette edilen hakaret ve tehdidin suç oluşturduğunu bilmediğine şahit olduk. Sosyal medya yasası siber suçları engellemede başarılı oldu ancak siber suçları büyük oranda engellemek istiyorsak bu konuda özellikle gençlere eğitimler verilmesi şart" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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