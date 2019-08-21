Avukat anne ve oğlunun ölümüne neden olan TIR sürücüsü hakkında tutuklama kararı (2)

21.08.2019 19:12

TUTUKLANDI

Konya'nın Kulu ilçesinde, avukat Rabia Sarısu Çiftçi ile 5 yaşındaki oğlu Kaan çiftçinin ölümüne, avukat baba Eray Çiftçi'nin (34) de ağır yaralanmasına neden olan TIR sürücüsü Esabil Kılıç (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA