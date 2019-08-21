Avukat anne ve oğlunun ölümüne neden olan TIR sürücüsü hakkında tutuklama kararı (2)

Avukat anne ve oğlunun ölümüne neden olan TIR sürücüsü hakkında tutuklama kararı (2)

TUTUKLANDIKonya'nın Kulu ilçesinde, avukat Rabia Sarısu Çiftçi ile 5 yaşındaki oğlu Kaan çiftçinin ölümüne, avukat baba Eray Çiftçi'nin (34) de ağır yaralanmasına neden olan TIR sürücüsü Esabil Kılıç (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21.08.2019 19:12
Avukat anne ve oğlunun ölümüne neden olan TIR sürücüsü hakkında tutuklama kararı (2)

TUTUKLANDI
Konya'nın Kulu ilçesinde, avukat Rabia Sarısu Çiftçi ile 5 yaşındaki oğlu Kaan çiftçinin ölümüne, avukat baba Eray Çiftçi'nin (34) de ağır yaralanmasına neden olan TIR sürücüsü Esabil Kılıç (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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