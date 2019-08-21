Avukat anne ve oğlunun ölümüne neden olan TIR sürücüsü hakkında tutuklama kararı

21.08.2019 14:54

Kaynak: DHA

KONYA'nın Kulu ilçesinde, avukat Rabia Sarısu Çiftçi ile 5 yaşındaki oğlu Kaan çiftçinin ölümüne, avukat baba Eray Çiftçi'nin (34) de ağır yaralanmasına neden olan TIR sürücüsü Esabil Kılıç (35) hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Kazadan sonra gözaltına alınan Kılıç, dün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmış, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itiraz etmişti.Kaza, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında, Ankara-Konya Karayolu'nun Kulu Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler Odası Federasyonu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Konya yönüne giden Esabil Kılıç yönetimindeki 27 DT 966 plakalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp, Aksaray yönüne dönen Eray Çiftçi yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak durabildi.İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince cipten çıkarılan Eray Çiftçi ve oğlu Kaan Kulu Devlet Hastanesi'ne, Rabia Sarısu Çitçi ise Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve küçük oğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamazken, Eray Çiftçi ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLAMA KARARI ÇIKTIKazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Esabil Kılıç ise ifadesinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği Kılıç hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçunda tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.