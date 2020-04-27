Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti
Kayseri'de 35 yaşındaki avukat oturduğu binanın 7. katından atlayarak intihar etti.
27.04.2020 03:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 03:45
Kayseri'de 35 yaşındaki avukat oturduğu binanın 7. katından atlayarak intihar etti.
Alınan bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Çankaya Caddesi'nde bulunan Seçkin Apartmanı'nda bunalımda olduğu öne sürülen 35 yaşındaki avukat Mustafa K. 7. kattan atladı. Beton zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa K.'nın cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA