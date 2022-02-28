Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arzu Azatöz (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)

SÜRE: 84 dakika (26, 29, 29)

AXA Sigorta Efeler Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Altekma evinde Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-23 ve 25-21'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Altekma 25 puana ulaşırken, son sıradaki Afyon ekibi 9 puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor