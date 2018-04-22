Avşar'ın 23 Nisan Mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramı olduğuna dikkat çeken Avşar, "Çocuklarımızın bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Atatürk de, bu büyük sevgi ve inancının bir ifadesi olarak bugünü çocuklara armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir. Milleti, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir' demiştir. Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Hepimiz biliyoruz ki medeniyet yarışının bir sonu yoktur. Bizler ulaşabildiğimiz en son noktada bayrağı sevgili çocuklarımıza emanet edeceğiz. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA