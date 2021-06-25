Avşa'da müsilaj var mı?

Ülkenin gündem konularından biri olan müsilaj, turizmi de etkiledi. Bu nedenle araştırılan konular arasında Avşa'da müsilaj var mı? sorusu da yer alıyor. Balıkesir'e bağlı Marmara Adası sahilinde yer yer küçük alanlarda biriken müsilajın (deniz salyası) temizlenmesine devam ediliyor.

Avşa'da müsilaj var mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

AVŞA'DA MÜSİLAJ VAR MI?

Avşa Adası'nda yüzeyde müsilajın olmadığı ancak dipte olduğu söyleniyor. Buna rağmen Avşa'da turizmin zarar gördüğünün de altı çiziliyor.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj Avşa Adası'nda denizden arıtılarak içme suyu sağlayan tesisteki kum filtrelerini tıkadığı için yeni açılan üç kuyudan su temin edileceğini söyledi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, müsilajın sık sık tıkadığı kum filtrelerinin yeterli suyu geçiremez duruma getirdiğini belirtti. Sorunun çözümü için yeni açılan üç kuyudan su temin edilmesi için çalışma başlatıldığını bildiren Aksoy, kuyuların sisteme entegrasyonun sağlanmasıyla en kısa sürede üretim kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Altı araç, iki iş makinesi ve yirmi kişilik ekibin çalıştığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Sistemin tekrar bloke olmasını engellemek için mevcut ham su deposu temizliği çalışmalarına da başlanmıştır. Bu zor süreci yakinen takip ediyor ve sorunun çözümü için ilgili ekibin 7/24 çalıştığını belirtmek istiyorum. Ayrıca Belediyemize su ihtiyacı için sözlü veya yazılı ulaşan herkese tankerle su temini sağlanmaktadır. Çalışmalarla ilgili ilerlemeleri sizinle paylaşıyor, elimizde olmayan münferit sebeplerle yaşanan bu süreçte sabrınızı rica ediyorum."

MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilen "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Balıkesir ve Konya büyükşehir belediyeleri, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Marmara Adalar Belediyesi iş birliğiyle "Başaran 2" gemisi ile temizlik yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesince gönderilen vidanjörle Saraylar Mahallesi sahilinde denizden müsilaj toplandı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saraylar Limanı'ndaki çalışmanın bu akşam tamamlanacağını bildirdi.

Tüm koyları dolaştığını belirten Aksoy, "Avşa Adası dahil sıkıntılı bir durum yok. Plajlarda insanlar denize giriyor." dedi.