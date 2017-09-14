Avşa'da Arazi Yangını

Balıkesir'in Marmara Adası'na bağlı Avşa Mahallesi'nde çıkan arazi yangınında 8 dönüm alan tamamen yandı.



Öğle saatlerinde Avşa Mahallesi'nde çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara İtfaiye Grup Amirliğine bağlı Avşa İtfaiye Müfrezesi ekipleri müdahale etti. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de müdahale ederken, yangının otluk bir alanda meydana geldiği ve kısmen ağaçların bulunduğu öğrenildi. Yangın tamamen kontrol altına alınırken, 8 dönümlük bir alan yangında hasar gördü. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR