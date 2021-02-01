Avşa Adası'nda deniz suyunu içme suyuna dönüştüren tesisin kapasitesi artırılıyor
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Avşa Adası'nda deniz suyunu içme suyuna dönüştüren tesisin kapasitesi artırılıyor

01.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:11
Avşa Adası'nda deniz suyunu içme suyuna dönüştüren tesisin kapasitesi artırılıyor

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bulunan, deniz suyunun içme suyuna dönüştürüldüğü tesisin kapasitesi, 4 bin metreküpten, 6 bin metreküpe çıkarılıyor.

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bulunan, deniz suyunun içme suyuna dönüştürüldüğü tesisin kapasitesi, 4 bin metreküpten, 6 bin metreküpe çıkarılıyor.

Marmara ilçesindeki Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla 4 bin metreküpten 6 bin metreküpe çıkarılıyor. Bu sayede kışın 4 bin, yazın ise yaklaşık 120 bin kişinin içme suyu ihtiyacının kesintisiz olarak karşılanacağı belirtildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, içme suyu ihtiyacını denizden karşılayan Marmara Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.  

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DENİZDEN SU ARITAN TESİSİ'Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi'yle deniz suyunun içilebilir hale geldiğine dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Tesiste denizden alınan tuzlu su, birtakım filtrelerden geçirildikten sonra yüksek devirli pompalarla membalardan süzülerek ham su haline dönüşüyor ve minerallerle beraber suyumuz 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak çeşmelerden akıyor. 4 bin metreküp kapasiteli tesis, şu anda Türkiye'nin en büyük denizden su arıtan tesisi. Kış nüfusu 4 bin, yaz nüfusu da yaklaşık 120 bin kişiye çıkan Avşa Adamızda iklim değişikliği ve pandemi döneminde artan ihtiyaçlardan dolayı tesisin kapasitesini 6 bin metreküpe çıkartma kararı aldık. Kapasite artırımını yapmak için ihalemiz sonuçlandı, yüklenici firmaya da yer teslimi yapıldı. Türkiye'de ilk olarak yapılan ve teknolojisi geliştirilen tesisimiz hayırlı olsun" dedi.BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Vatandaşlara verdikleri sözleri tutabildikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Geçen yıl adamızın yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın susuz kalması bizleri üzmüştü. Tesisin kapasite artırımına başlanması ile artık yüksek kesimlerimiz susuz kalmayacak inşallah. Kapasitemiz arttıktan sonra inşallah Avşa Adamız seneler boyu su sıkıntısı çekmeyecek. Vatandaşlarımın adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum" dedi.


Avşa Adası'nda deniz suyunu içme suyuna dönüştüren tesisin kapasitesi artırılıyor
Avşa Adası'nda deniz suyunu içme suyuna dönüştüren tesisin kapasitesi artırılıyor
Avşa Adası'nda deniz suyunu içme suyuna dönüştüren tesisin kapasitesi artırılıyor
Avşa Adası'nda deniz suyunu içme suyuna dönüştüren tesisin kapasitesi artırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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