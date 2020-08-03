Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğu
BALIKESİR'in Marmara Denizi'ndeki önemli turizm merkezleri arasında yer alan Avşa Adası'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.
03.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:49
BALIKESİR'in Marmara Denizi'ndeki önemli turizm merkezleri arasında yer alan Avşa Adası'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, bayramın son gününde Avşa Adası'ndan dönmeye başladı. Adanın feribot terminalinde yoğunluk yaşandı. Araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği Avşa Adası, bu bayramda 100 binin üzerinde turisti ağırladı.
Kaynak: DHA