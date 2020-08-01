Avşa Adası bayramda doldu taştı Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki önemli turizm merkezleri arasında yer alan Avşa Adası'nda, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki önemli turizm merkezleri arasında yer alan Avşa Adası'nda, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Ada; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'a yakınlığı, pırıl pırıl denizi ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerin tercihi oluyor.

Bayramda yerli ve yabancı çok sayıda tatilciyi ağırlayan Avşa, yüzde 100 doluluk yaşıyor.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, Avşa Adası'nda adım atacak yer kalmadığını söyledi.

Plajların dolu olduğunu anlatan Aksoy, "Tatilcilerin en iyi şekilde vakit geçirebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA