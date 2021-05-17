Avrupalıların yüzde 12,3'ü Kovid-19 nedeniyle evden çalıştı
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Avrupalıların yüzde 12,3'ü Kovid-19 nedeniyle evden çalıştı

Avrupalıların yüzde 12,3'ü Kovid-19 nedeniyle evden çalıştı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 12,3'ü geçen yıl işlerini evden yürüttü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 12,3'ü geçen yıl işlerini evden yürüttü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2020 yılı evden çalışma verilerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl Kovid-19 tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle AB vatandaşlarının yüzde 12,3'ü, iş yerine gitmek yerine evinde çalıştı. Söz konusu oran, salgın öncesindeki yıllarda yüzde 5 civarında seyrediyordu.

AB üyesi 27 ülke arasında 2020 yılında evinde çalışanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 25,1 ile Finlandiya, yüzde 23,1 ile Lüksemburg ve yüzde 21,5 ile İrlanda oldu. Bu ülkeleri, yüzde 18,1 ile Avusturya, yüzde 17,8 ile Hollanda, yüzde 17,2 ile Belçika, yüzde 17 ile Danimarka, yüzde 15,7 ile Fransa, yüzde 14,8 ile Almanya ve Malta izledi.

Söz konusu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,2 ile Bulgaristan, yüzde 2,5 ile Romanya, yüzde 3,1 ile Hırvatistan, yüzde 3,6 ile Macaristan olarak belirlendi.

Evden çalışma oranı Türkiye'de ise yüzde 3 olarak ölçüldü.

AB ülkelerinde evden çalışma oranı kadınlarda ortalama yüzde 13,2 olurken, erkeklerde yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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