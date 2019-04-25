Avrupalıların Yarısından Fazlası Avrupa Parlamentosu Seçimlerinin Tarihini Bilmiyor

Avrupalıların yaklaşık yüzde 60'ı Avrupa Parlamentosu seçimlerinin mayıs ayında gerçekleşeceğini bilmiyor. Avrupa Parlamentosu tarafından yayınlanan Kantar Public araştırma şirketinin anketi halkın sadece yüzde 5'inin Avrupa Parlamentosu seçimlerinin tarihlerini net olarak bildiğini ortaya koydu.

Danimarka, Hollanda, İsveç ve Belçika'da sorulara cevap veren kişilerin çoğu ise kesinlikle oy kullanacaklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle