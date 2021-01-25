Avrupalılar hem şüphe hem de umutla Kovid-19'a karşı aşı sırasını bekliyor

Avrupalılar, tüm dünyada sağlık, çevre ve sosyo-ekonomik dengeleri değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kendilerini koruyabilecek tek çare olarak gördükleri aşı için sıra bekliyor.

Avrupalılar, tüm dünyada sağlık, çevre ve sosyo-ekonomik dengeleri değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kendilerini koruyabilecek tek çare olarak gördükleri aşı için sıra bekliyor.

Avrupa genelinde Aralık 2020 sonunda başlanan Kovid-19 aşılama sürecinin lojistik ve personel eksikliği gibi nedenlerden dolayı yavaş ilerlemesi ve henüz sonuçlarının görülmemesi Avrupalılarda şüphe ve endişe yaratsa da bu sorunlar onların aşı olma arzularını değiştirmiyor.

AA muhabirleri Almanya, İspanya ve Bulgaristan sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzatıp, Kovid-19 aşılama sürecini nasıl gördüklerini ve aşıda alım ve dağıtım planlamasında hükümetlerin aldıkları kararlara yaklaşımlarını sordu.

İspanya

Başkent Madrid'de yapılan röportajlarda, İspanyolların özellikle "ne zaman aşı olacağını bilmemekten yakındığı" görüldü.

Soy ismini vermek istemeyen 60 yaş üstündeki Paz, sağlık sorunları nedeniyle riskli grupta yer aldığını belirterek "Henüz aşı olmadım, aşının bittiği açıklanan Madrid'de aşılama durdurulduğu için ne zaman olacağımı da bilmiyorum. Aşının bitmesi, hükümetlerin bu süreci iyi yönetemediğini gösteriyor." dedi.

Aşı olunca her şeyin geçeceğini düşünmediğini dile getiren Paz, "Aşı, 2-3 doz gereken bir süreç. Ayrıca uzunca bir süre sosyal mesafe ve maske önlemleri devam edecektir. Bu salgının sosyo-ekonomik etkilerinin düzeltilmesi ise çok daha uzun zaman alacaktır." diye konuştu.

66 yaşındaki Eduardo ise "Kovid-19 salgınında ve aşılama sürecinde bugüne kadar genel anlamda siyasetçilerin kötü bir yönetim gösterdiğini düşünüyorum. Salgın sona erene kadar bence tüm sağlık hizmetleri kamusallaştırılmalı ve merkezi hükümetin elinde tutulmalı." görüşünü savundu.

Genç yaş grubunda olan Elena ise "Aşı sırası kim bilir ne zaman bize gelir?" diye yakınarak "Hükümet, yaz sonuna kadar halkın yüzde 70'inin aşılanmış olacağını söylüyor ama ben inanmıyorum. Bence ekimi, kasımı bulacak. Okuduğum bazı bilimsel çalışmalara göre sonbahara kadar çok az kişi bağışıklık kazanmış olacak. Ama ben hazırım. Sıra geldiğinde, çağırıldığımda hemen aşımı olacağım." ifadelerini kullandı.

Almanya

Almanya'da ise aşı yaptırmak isteyenlerin yanı sıra özellikle gençlerde karşıt görüşte olanların da bulunduğu dikkati çekti.

Köln kentinde yaşayan Lotza adlı yaşlı bir kadın, "Aşı yaptırmak istiyorum. Biraz zaman alacağını düşünsem de bu yıl aşı olacağıma inanıyorum." dedi.

Almanya'da yaşayan bazı Türk vatandaşları da aşı olmak istediklerini vurguladı.

Esnaf İhsan Karabay, "Tabii aşı vurduracağız. İnşallah iyi gelir, bazılarına iyi gelmiyormuş ama yapacak bir şey yok. Bize sıra gelmesi sanırım yıl sonunu bulur." dedi.

Şakir Toprak ise "Artık aşı olmak, bu işten kurtulmak istiyoruz. Sıkıldık. Dükkanlar kapalı, insanlar rahatsız, bir an önce aşı yaptırmak istiyoruz. Koskoca devlet bu aşıları almışsa mutlaka faydası vardır. Halk için zararlı bir şey olacağını zannetmiyorum." diye konuştu.

Toprak, dükkanları kapalı olduğu için ödemelerde zorlandıklarını belirterek "İşlerimiz çok düştü. Bir an önce aşılar yapılacaksa yapılsın artık." ifadesini kullandı.

Aydın Demirbilek adlı bir genç de kendisine aşı sırasının gelmesinin iki yıl süreceğini anlatarak "O zamana kadar etkileri de belli olmuş olur. Almanya 80 milyonluk bir nüfus. Aşı üretimi de sınırlı. Yaşlılar, sağlıkçılar derken en son sıra bize kaldı. Bence bu bekleme normal." değerlendirmesini yaptı.

Alman Paula ise Kovid-19 nedeniyle işini kaybettiğini aktararak "Aşıya inanmıyorum. Şimdilik aşı olmayı düşünmüyorum, buna ihtiyacım yok. Aşının bir fayda sağlayacağına da inanmıyorum." dedi.

Necat Bekteji adlı Sırp genç ise "Bu yıl aşı olacağımı zannetmiyorum. Zaten aşı yaptırmak da istemiyorum. Faydası olacağını sanmıyorum." şeklinde konuştu.

74 yaşındaki Christa Shaffmann da "Aşı olmanın önemli olduğuna inansam da halen bazı konularda şüpheler var. Aşı olanların başkalarına virüs bulaştırıp bulaştırmayacağını bilmiyoruz. Ben, alerji sorunu olan birisiyim. Benim durumumda olanlar için aşının iyi olmadığını duydum. Doktorlar tarafından takip gerekiyormuş. Ben de alerjisi olanlara uygun bir aşı geliştirilene kadar bekleyeceğim. O zamana kadar da kendimi koruyacağım." ifadelerini kullandı.

AB'nin ortak aşı alımı yapmasını olumlu gördüğünü aktaran Schaffmann, "Birçok şeyin iyi yapıldığına inanıyorum. Salgının getirdiği şartlara rağmen iyi yolda ilerleyeceğimizi, daha fazla aşı olacağını düşünüyorum. Bundan dolayı endişeli değilim." dedi.

Bulgaristan

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaşayan Evgeniya Manolova, "AB, başta planladığı gibi zamanında aşıları tedarik etseydi bu olumlu sonuçlara vesile olurdu. Şimdi gecikme olduğu söyleniyor. Yani bizlere verilen vaatler yavaş yavaş suya düşüyor. Önümüzdeki birkaç ayda neler olacağını, nasıl bir aşı kampanyası yürütüleceğini bilmiyoruz." dedi.

Manolova, Kovid-19 aşılama sürecinde Türkiye gibi bazı ülkelerin çok daha "sağduyulu ve mantıklı hareket ettiğini" söyleyerek "Oysa biz, AB ortamında, planlananın aksine asla gerçeğe dönüşmeyecek, basmakalıp laflar dinliyoruz." şeklinde eleştiri yaptı.

Alerjik bazı hastalıkları olduğunu ve aşı yaptırmakta kararsız kaldığını belirten Manolova, aşıyla ilgili belirsizliklerin en kısa sürede kaldırılmasını istedi.

İveta Balevska da tüm dünyaya yayılan bu salgın hastalık ortamında tek çarenin aşı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Aşı, sadece Bulgaristan'da değil, tüm dünyada pandeminin yayılmasını sınırlayacaktır. Ama aşıya erişim konusunda hem Bulgaristan'da hem de Avrupa'da sorunlar var. Üretim ve dağıtım sınırlı. Gecikmeler yaşanıyor. Her şeye rağmen iyimser olmamız gerekiyor. Yaza kadar aşının ulaşımının daha da kolaylaşacağını umuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek