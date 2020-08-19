Avrupalı zenginlerin mega yatlarıyla adresi Güney Ege koyları
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Avrupalı zenginlerin mega yatlarıyla adresi Güney Ege koyları

AVRUPA'nın dünyaca ünlü turizm şehirleri, koronavirüs salgınının artmasıyla gözden düşerken, Türkiye'nin Ege kıyılarındaki marina ve izole koylara, mega yatlar demir atmaya başladı.

Avrupalı zenginlerin mega yatlarıyla adresi Güney Ege koyları
19.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:46

AVRUPA'nın dünyaca ünlü turizm şehirleri, koronavirüs salgınının artmasıyla gözden düşerken, Türkiye'nin Ege kıyılarındaki marina ve izole koylara, mega yatlar demir atmaya başladı.

İspanya, Fransa, İtalya gibi ünlü turizm şehirlerinde, koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte dünyaca ünlü film yıldızları, sanatçı ve milyarderlerin yeni adresi Ege kıyıları oldu. Özellikle Rus milyarderlerin üzerinde helikopter bulunan ultra lüks yatları, Marmaris, Bodrum, Göcek, Fethiye ve Gökova Körfezi'nde görülmeye başlandı. Rus milyarder Andrey Skoch'un görenleri hayran bırakan 100 metrelik 'Madame Gu' adlı yatının yanı sıra, Avrupalı iş adamlarının 'Titan' ve 'Miss' adlı mega yatları Bodrum'a geldi.

'Titan' isimli 80 metrelik mega yat, Bodrum'un Turgutreis açıklarına, 50 metrelik yat 'Kiss' ile 45 metrelik mega yat 'My S' Fethiye'nin Göcek Mahallesi koylarına demirledi. Rus milyarder ve sanat koleksiyoncusu Leonid Mikhelson ise üzerinde helikopteri bulunan 86 metrelik 'Pacifica' isimli mega yatı ile Marmaris Gümrük Limanı'na geldi. Kaptanın burada 2 milyon liralık yakıt ikmali yapıp, yiyecek-içecek aldığı lüks yat, daha sonra içinde adları gizli tutulan misafirleri ile Ege turuna çıktı.MARİNALAR DOLDUMarmaris ilçe merkezi ve Bozburun, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Çiftlik ve Hisarönü Mahallesi'nde 6 özel marinada 5 bin yat, gulet ve yelkenli bulunuyor. 2 bin 400 yelkenli ve yat yabancı uyruklu kişilere ait. Deniz sınırlarının açılmasıyla 20 Temmuz'dan itibaren yabancı uyruklu kişiler aileleri ile birlikte marinalarda demirli yatlarına geldi. Ayrıca dünyaca ünlü Bodrum ve turistik kırsal mahallerinde bulunan 10 marinada, Fethiye ile Göcek'te bulunan 6 marinada ise demir atacak alan kalmadı. 3 milyon yabancı uyruklu deniz tutkunun adresi Muğla'nın dünyaca ünlü turizm şehirleri oldu.GÜNEY EGE KIYILARINI MESKEN TUTTULARDünyanın sayılı zenginleri, film yıldızları, futbolcu ve sanatçılar kendilerine ait veya kiralık mega yatlarla Güney Ege'nin dünyaca ünlü turkuaz rengi denizi ve yeşilin her tonunun bulunduğu koylara demir attı. Değeri 10 ile 70 milyon dolar arasındaki mega yatlara sahip 100 kadar Avrupalı zengin Bodrum, Marmaris, Göcek, Gökova Körfezi ve Datça'nın gözden uzak, izole koylarına demir atarak tatillerine devam ediyor.

Bir yat kiralama şirketinin sorumlusu İdris Çifti, konuyla ilgili DHA muhabirine telefonda açıklamalarda bulundu. Milyarderlerin lüks yatlarla Güney Ege kıyılarını tercih ettiğini söyleyen Çiftçi, "Temmuz'un ilk haftasından itibaren lüks yatlar Muğla'nın güzide turizm şehirlerindeki koy ile marinalara demir attı. Avrupalı zenginler turizmde ünlü ülkelerde pandemi nedeniyle rotalarını ülkemize çevirdi. Türkiye'nin güvenli ve sağlıklı bir ülke olduğunu yabancı yatçılar dile getiriyor. Güney Ege koylarında izole ve gözlerden uzak yatlarında tatil yapan çok ünlü ve zengin kişiler var" dedi.


Kaynak: DHA

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