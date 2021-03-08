Avrupalı ve Türk öğretmenler, işaret diliyle kadına yönelik şiddete dikkat çekti

Avrupalı ve Türk öğretmenler, Hatay ile İzmir'deki eğitimciler öncülüğünde kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için işaret diliyle klip hazırladı.