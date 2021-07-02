AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR
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AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, koronavirüs salgının ardından yaşanan normalleşme süreciyle birlikte yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelişlerini sürdürüyor. Kara yolu ile gelen ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Avrupalı Türkler, ateş ölçümlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü personelince sağlık taramasından geçiriliyor. Yaklaşık 2 yıldır vatan hasreti yaşayan gurbetçiler, Kapıkule'den girişte vatan toprağına adım atmanın mutluluğunu yaşarken, yorgunluklarının ise burada sona erdiğini dile getiriyor.

'ANLATILMAZ YAŞANIR'

Paris'ten gelip, Konya Ereğli'ye giden Serkan Tavaslı, Kazasız belasız memleketimize geldik. Yolculuğumuz çok güzeldi. Korona sürecinde de çok sıkılmıştık. 2 yıldır gelmiyorduk. Türkiye'ye ulaşmak çok güzel bir duygu. Anlatılmaz, yaşanması lazım. Türkiye'de İstanbul'da 2 gün gezeceğim sonrasında memlekete gideceğim. Allah kazasız belasız herkesi memlekete gelmeyi nasip etsin dedi.

Gamze Tavaslı ise yolculuklarının yorucu ama güzel olduğunu belirterek, Türkiye'ye gelmek tarifsiz. Hele ki Türk bayrağını görmek büyük mutluluk verici. Korona sürecinde çok sıkılmıştık. 2 sene boyunca artık gerçekten çok sıkılmıştık. İzin süresi gelse de gitsek demiştik. Artık vatana kavuştuk, şu anda ailemize gideceğiz diye konuştu.

'BURASI EN GÜZEL KARŞILANDIĞIMIZ YER'

Belçika'dan gelen Kürşat Dağgün, Türkiye'de çok güzel karşılandıklarını dile getirerek, Yolculuğumuz çok güzeldi. Vatan hasreti ve özlemiyle 1 sene çok uzun geçti. Geçen sene uçakla gelmiştik. Bu sefer kara yolunu tercih ettik. Sıla yolunda artık her taraf açık ve çok rahat. Bu sefer çocuklarımızı da alıp arabayla geldik. Burası en güzel karşılandığımız yer. Bayrağı görünce tüylerimiz diken diken oluyor. Yol bazen uzun gelebiliyor ama buraya gelince her şeyi unutuyoruz, sıfırlanmış oluyoruz. 1,5 ay boyunca buralardayız. Aradaki açığı kapatacağız dedi.

'2 YILDIR VATANA HASRETTİK'

Almanya'dan gelen Berkan Okyay da 2 yıldır Türkiye'ye hasret olduklarını belirterek, Yolculuğumuz sandığımızdan iyi geçti. Koronavirüs süreci çok sıkıcıydı. Her şeyde bir hayır vardır. Geçen sene gelememiştik. Yani 2 yıldır vatana hasrettik, çok şükür ulaştık. Çok büyük bir mutluluk. Zaten Almanya'da yaşamak istemeyen bir insanım. Toprağımı, vatanımı çok seviyorum diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE GİRDİKTEN SONRAKİ DUYGU TARİFSİZ'

Finlandiya'dan gelerek yaklaşık 3 bin kilometre yol kateden Özcan Türk ise Çok sıcak ve yorucuydu ama iyi geçti. Geçen seneden beri vatana hasrettik. Şu kapıdan içeri girdikten sonra o duyguyu tarif etmek imkansız. Türkiye'de babamın evine gireceğim, bir daha çıkmayacağım dedi.

AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR
AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR
AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR
AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR
AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR
AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR
AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR
AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR
AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR
AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR
AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR
AVRUPALI TÜRKLERİN 'HASRET YOLCULUĞU' SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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