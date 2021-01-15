Avrupalı Türkler Topluluğundan Bosna Hersek'teki göçmenlere gıda yardımı
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Avrupalı Türkler Topluluğundan Bosna Hersek'teki göçmenlere gıda yardımı

15.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:24
Avrupalı Türkler Topluluğundan Bosna Hersek'teki göçmenlere gıda yardımı

Avrupalı Türkler Topluluğu (ATT) Bosna Hersek'te ağır koşullarda yaşam mücadelesi veren göçmenlere gıda yardımında bulundu.

Avrupalı Türkler Topluluğu (ATT) Bosna Hersek'te ağır koşullarda yaşam mücadelesi veren göçmenlere gıda yardımında bulundu.

ATT'nin yardımları, Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyonu iş birliğinde Bihaç şehri yakınındaki "Lipa" göçmen kampında kalan 1000'e yakın göçmene ulaştırıldı.

ATT Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Apaydın yaptığı açıklamada, Türk Kızılay aracılığıyla Bosna Hersek'teki göçmenlerin gıda eksikliklerini az da olsa giderebilmek amacıyla kampanya düzenlediklerini ifade etti.

Kampanya ile Avrupa'nın farklı bölgelerinden 12 bin avro değerinde gıda malzemesi topladıklarını aktaran Apaydın, bu yardımları teslim etmek için Bosna Hersek'te bulunduklarını söyledi.

Apaydın, yardımları ulaştırdıkları göçmenlerin çok mağdur durumda olduklarını belirterek, "Kiminin ayağında ayakkabı yok. Gıda eksikliği nedeniyle neredeyse hepsinde kilo kaybı gözlemledik." dedi.

Göçmenlerin başta sıcak yemek olmak üzere birçok yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden Apaydın, ATT olarak yardım çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Göçmenlerin ihtiyaçlarının Türk Kızılay tarafından gönderilen gıda listesi üzerinden belirlendiğini aktaran Apaydın, Avrupa'daki Türklerin desteği sayesinde oldukça kısa bir sürede yardımın temin edildiğini sözlerine ekledi.

Kış geldi, göçmenlerin şartları ağırlaştı

Bu arada, Bihaç şehri yakınlarında bulunan "Lipa" göçmen kampı 23 Aralık 2020'de çıkan yangının ardından büyük oranda kullanılamaz hale geldi.

Bosna Hersek makamları burada kalan 1000'den fazla göçmeni Konjic şehri yakınındaki bir kışlaya yerleştirmeyi planlasa da bölgedeki halkın tepkisi üzerine bu gerçekleşmedi.

Bunun üzerine, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri tarafından "Lipa" kampının bulunduğu yere göçmenlerin açıkta kalmaması için büyük askeri çadırlar kuruldu.

Kışın gelmesiyle yaşam koşulları daha da ağırlaşan göçmenler, hem soğuk ve yağışlı hava ile hem de başta gıda olmak üzere diğer zorluklarla mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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