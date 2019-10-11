Avrupalı Türkler ekonomiye can veriyor

11.10.2019 17:09

Avrupa'da yaşayan Türkler, tatil için geldikleri anavatanları Türkiye'nin ekonomisine büyük katkıda bulunuyorlar.



Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl 2.6 milyon Avrupalı Türk, Türkiye'ye geldi. Bu yılın sonunda gelenlerin sayısının 2.8 milyon olması bekleniyor. Türkiye'yi ziyaret edecek 2.8 milyon Avrupalı Türkten 1.9 milyonu, Almanya'da yaşayan Türklerden oluşturuyor. Ortalama 24 gün Türkiye'de kalan Avrupalı Türkler en az 3 kişilik çekirdek aileleriyle geliyor.



Avrupalı Türklerin yaptıkları harcamalar ve kaldıkları süre bakımından Türkiye ekonomisine Avrupalı turistlerden daha büyük katkı sağladığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre, Türkiye'ye gelen Alman turistler dışarıda harcama yapmazken, Avrupalı Türklerin toplam alışverişlerinin yüzde 45'ini yeme-içme ve hediyelik eşya oluşturuyor. 2018 yılında Türkiye'yi ziyaret eden 2.6 milyon Avrupalı Türk 3.1 milyar Euro harcama yaparken, bu rakamın 2019 yılında 3.3 milyar Euro'ya yükselmesi bekleniyor.



Avrupalı Türkler ülkeye dağılıyor



Avrupalı turistler Antalya, Muğla ve Çeşme gibi otellerin yoğunlukta olduğu bölgeleri seçerken, Avrupalı Türklerin yüzde 37'si tatillerinin bir bölümünü ya da tamamını İstanbul'da geçiriyor. Bununla birlikte Antalya'da tatilini geçirenler yüzde 23, Çeşme ve Alaçatı'da yüzde 17 ve Bodrum'da bu oran yüzde 11 olarak görülüyor.



Daha fazla harcama yapıyorlar



Araştırmanın sonucuna göre, Avrupalı Türkler 2018'de gelen 5 milyon Alman'dan daha fazla alışveriş yapıyor. Almanların kişi başı harcama oranı 590 Euro iken Avrupalı Türklerin harcama oranı 1200 Euro olarak gözlemlendi. Bunun yanında geçtiğimiz sene Türkiye'ye gelen Almanların kalış süreleri ortalama 16 gün olarak belirtilirken, Avrupalı Türkler ortalama 24 gün Türkiye'de kalıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA