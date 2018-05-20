Avrupalı Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Saraybosna'ya Akın Etti (4)

ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek başkenti Saraybosna'da yer alan Kovaçi Mezarlığı'nda Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de yer aldığı Kovaçi Mezarlığı Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.