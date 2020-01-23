Avrupalı turistlere Türkiye'de 'muhafazakar' otel sürprizi: Turizm şirketi özür diledi

23.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:49

Dünyanın önde gelen turizm şirketlerinden TUI Group (Touristik Union International), Türkiye'de alkollü içki servis etmeyen, kadın ve erkek havuzlarını ayıran otele gönderdiği Avrupalı müşterilerden özür diledi.



İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre, turistler Fethiye Ölüdeniz'deki Ova oteli için rezervasyon yaptı, ancak tatil tarihi gelmeden önce otel el değiştirdi. Oteli satın alan Zehra Grubu, 'her şey dahil' sistemiyle çalışan mekanın konseptini değiştirerek 'muhafazakar' otel olarak işletmeye başladı. Euronews.com'da Görüntüle