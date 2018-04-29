Avrupalı Turist Bodrum'a Akın Etti

Muğla'nın Bodrum ilçesine akın eden yerli ve yabancı turistler turizmcinin yüzünü güldürdü. Erken gelen yaz sezonu nedeniyle otellerin doluluk oranları yüzde 80'e ulaştı. Bodrumlu turizmciler, erken seçimin turizm sezonunu etkilemeyeceğini ifade etti.

Yaz mevsimi yaklaşırken Bodrum turist akınına uğradı. Erken gelen sezon turizmcinin de yüzünü güldürdü. 2016, 2017 Nisan ayında yüzde 20 doluluk oranını yakalayan oteller, bu yıl Nisan ayında yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'u bu yıl en çok Avrupalı turistler tercih etti. Dünyanın birçok bölgesinden Türkiye'ye tatile gelen turistler arasında en çok Avrupalılar yer alıyor. Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Belçika'dan gelecek olan turistin yüzde 60'ının Bodrum'u tercih ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Arap turistlerin ilgi gösterdiği Bodrum'a bu yıl ise Avrupalı turistlerin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.

Erken rezervasyon yaptıran yerli turistler ise, seçim tarihinin belli olmasıyla tatillerini 1 hafta ileri veya 1 hafta geriye çekti. Acenteler tarafından yapılan erken rezervasyonlar sigorta kapsamında olduğu için tatilciler, fazla bir para ödemeden tatil yapacakları tarihi değiştirme imkanı buldu. 24 Haziran'da otellerde yüzde 30 bir düşüş yaşanacağı, 25 Haziran'da ise otellerin tekrar yüzde yüz doluluk oranına ulaşacağı belirtildi.

Avrupalı turist yeniden Türkiye'yi seçti

Sezonun bu yıl erken başladığını ifade eden Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Mehmet Tulunay, yaptıkları araştırmaya göre bu yıl Avrupalı turistlerin ağırlıkta olduğunu belirterek, "20 Nisan'da tesisimizi açtık. Bodrum'a gelecek turist sayısı verileri bu yıl çok güzel. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl yüzde 200 artış söz konusu. Daha yüksek fiyattan sattığımız bir müşteri profili var. Bu veriler de gösteriyor ki çok güzel bir yaz sezonu geçireceğiz" dedi.

Avrupalı turistin Bodrum'u tercih ettiğini ifade eden Tulunay, "Normalde tesisimizi tercih eden misafirlerimizin birçoğu yerli turistti. Bu sene çok sevindirici bir gelişme var. Avrupalı misafirlerimizde ciddi bir artış söz konusu, özellikle İngiltere, Belçika, Hollanda ve Almanya'dan ciddi bir artış var. Geçen sene gelen Avrupalı turist ile bu seneyi kıyasladığımızda iki katı bir artış görülüyor. Şu anda 2015 turist sayısı rakamlarını yakalamış durumdayız. Bu tabii bizleri sevindiriyor. Uzun bir süredir Avrupa pazarından misafir alamıyorduk. Sorunlu bir pazardı Avrupa. Şu anda tekrar Türkiye'yi seçtiklerini görüyoruz" dedi.

"Seçimler turizmi etkilemiyor"

24 Haziran'daki seçimlerin turizmi etkilemediğini de söyleyen Tulunay, "Erken seçimlerin turizmi çok negatif etkileyeceğini düşünmüyorum. Yerli turist artık değişikliklere göre uyum sağlamasını biliyor. Seçim gününe tatilleri denk gelen yerli turistte sadece birkaç günlük ileri veya geri kaydırmalar oldu. Bize negatif bir etkisi olmadı. Bu kadar büyük bir otelde üç odalık tarih değişikliği olduysa herkes durumun farkında ve buna göre tatillerini, düzenlemelerini yapıyor" diye konuştu.

"Batılı turist turizmi canlandıracak"

35 yıllık turizmci olan Amborasia Oteli Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Kılınç ise, turist sayısında büyük bir artış gözlediğini belirterek, "Maalesef 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan kötü sezonu tüm turizmci arkadaşlar gibi biz de yaşadık. Ama bu sene çok ciddi bir toparlanma var. Biz 2017 yılında bu tarihte yüzde 25 doluluk oranını yakalamışken, bu yıl aynı tarihte yüzde 65 doluluk oranını yakaladık. Yarım pansiyon çalışan bir işletme olarak bu rakam gayet yüksek bir rakam. Bu sene gösteriyor ki Batı'dan gelecek turistle birlikte turizm yeniden canlanacak. Bu yıl Avrupa ağırlıklı turist beklentimiz var. Yapılan rezervasyonlar bunu gösteriyor. İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'dan ciddi bir rezervasyon var. Özelikle İngiltere pazarından yüzde 300 oranında bir artış söz konusu" dedi. - MUĞLA